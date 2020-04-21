Сотрудница мэрии Владикавказа получает угрозы за критику митингующих

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21 апреля 2020, 22:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФедералПресс

фото: соцсети

Сотрудница администрации города сняла видео митинга из окна. За кадром она эмоционально комментирует происходящее, называя митингующих «тварями и баранами, толпой бездельников».

Видео, попавшее в сеть, вызвало бурю негодования у жителей Владикавказа. Теперь в инстаграме женщины куча комментариев, в которых ее обвиняют во всех смертных грехах, есть и угрозы. Сотрудница мэрии сегодня извинилась за свои реплики к видео. Она заявила, что она произнесла слова на эмоциях и не планировала публиковать снятое. Женщину, кстати, уволили.

Сейчас оперативная обстановка в Северной Осетии, где накануне прошел несанкционированный митинг, стабильная и находится под полным контролем.