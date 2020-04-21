«Махровое невежество и никакой организации», вчерашнее выступление во Владикавказе было результатом пропаганды COVID-диссидентов

Аргументы Недели → Общество 13+

21 апреля 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Стихийное выступление жителей Владикавказа перед зданием администрации закончилось увольнением сотрудницы, которая, снимая толпу называла людей «бездельниками», «скотами», и «баранами». В остальном – договориться не удалось, да и не о чем было.

Собравшиеся никаких требований не выдвигали. Одно то, что люди нарушили режим самоизоляции после призывов СOVID-диссидента и активиста Вадима Чельдиева, уже говорит о многом. «Достаточно заглянуть в его Facebook или телеграмм-канал Чельдиева и перед вами раскроется просто ад, начиная от лже-теории о том, что вирус переносят сети 5G, и заканчивая тем, что прививку от вируса будет делать Чубайс, внедряя таким образом наночипы», - сообщает канал «Постправда».

Именно из-за отсутствия конкретных требований глава республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров в течении часа не смог ни о чем договориться с людьми, а только выслушивал прямые оскорбления.

Но главное, МВД республики, как оказалось, знало о запланированном на 20 апреля народном сходе, однако провалили работу и пресечь стихийный митинг не смогли. «Махровое невежество и никакой организации», «Кажется, сотрудница администрации была недалека от истины», - комментируют события пользователи Сети.