В Роспотребнадзоре предложили покупателям не взвешивать продукты самостоятельно

Аргументы Недели → Общество 13+

21 апреля 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

В Роспотребнадзоре в рекомендациях по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции призывают торговые сети не давать покупателям взвешивать продукты самим.

«Исключить возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном виде», - сказано в сообщении ведомства.

Ранее российские производители попросили правительство запретить скидки и промоакции на продукты в магазинах.

Эксперт отметил, что в настоящий момент для многих российских производителей подобные промоакции могут быть практически неподъемными, поэтому идея об их отмене является разумной.