В Роспотребнадзоре предложили покупателям не взвешивать продукты самостоятельно

В Роспотребнадзоре в рекомендациях по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции призывают торговые сети не давать покупателям взвешивать продукты самим.
«Исключить возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном виде», - сказано в сообщении ведомства.
Ранее российские производители попросили правительство запретить скидки и промоакции на продукты в магазинах.
Эксперт отметил, что в настоящий момент для многих российских производителей подобные промоакции могут быть практически неподъемными, поэтому идея об их отмене является разумной.