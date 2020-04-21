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В Роспотребнадзоре предложили покупателям не взвешивать продукты самостоятельно

, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

В Роспотребнадзоре предложили покупателям не взвешивать продукты самостоятельно
фото: pixels.com

В Роспотребнадзоре в рекомендациях по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции призывают торговые сети не давать покупателям взвешивать продукты самим.

«Исключить возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном виде», - сказано в сообщении ведомства.

Ранее российские производители попросили правительство запретить скидки и промоакции на продукты в магазинах.

Эксперт отметил, что в настоящий момент для многих российских производителей подобные промоакции могут быть практически неподъемными, поэтому идея об их отмене является разумной.

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