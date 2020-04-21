Юрист оценил идею временного запрета на скидки и промоакции в торговых сетях

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21 апреля 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

магазин, pixabay.com

Эксперт потребительского рынка и юрист Роман Харланов во вторник, 21 апреля, оценил идею некоторых производителей продуктов питания ввести временный запрет на скидки и промоакции в магазинах.

Ранее на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина было направлено письмо, в котором содержится просьба о введении дополнительных мер поддержки ассоциаций производителей продуктов.

Роман Харланов в беседе с Радио Sputnik отметил, что скидочные акции, которые появляются в больших торговых сетях, большей частью возникают за счет производителя. В связи с эпидемией коронавируса нового типа потребительская активность и спрос на различные товары снизились, а издержки остались прежними. Эксперт уточнил, что в настоящий момент для многих российских производителей подобные промоакции могут быть практически неподъемными, поэтому идея об их отмене является разумной.

Юрист, однако, добавил, что запрет на скидки в то же время нанесет существенный удар по бюджету покупателей, поэтому в данной ситуации кабинет министров вряд ли станет вмешиваться во взаимоотношения производителей продуктов и ритейлеров.