Производители попросили запретить скидки на продукты в магазинах

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 апреля 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ведомости

фото: pixabay.com

Несколько ассоциаций, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, написали коллективное письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой о допподдержке.

В обращении к правительству предлагают ввести мораторий на промоакции, продажу товаров со скидками. Отмечается, что промо служит инструментов для привлечения покупателей, но снижает доходность производителей.

Гендиректор Союзмолока Артем Белов считает, что сейчас необходимо вести проведение акций к минимуму, т.к. расходы производителей растут. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) данную идею поддержали.

Кроме того, авторы просят обязать торговые сети закрепить в договорах поставки мораторий на применение штрафов и неустоек за недопоставку и несвоевременную поставку, увеличить размер господдержки на краткосрочное льготное кредитование аграриев и отказаться от доптребований к бизнесу, в частности не распространять систему цифровой маркировки на производителей молочной продукции и бутилированной воды.

Ранее Минпромторг сообщил о постепенном повышения цен на импортные продукты в России.