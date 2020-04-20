Очередная сессия ЗСК пройдет в формате видеоконфернеции

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20 апреля 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел еженедельную планерку. Депутаты продолжили работу по формированию повестки дня очередной 37-й сессии, которая пройдет в режиме видеоконференции.

Ранее во время внеочередного пленарного заседания глава краевого парламента поручил проработать механизм проведения сессий в дистанционном формате с помощью видеоконференцсвязи. В регламент ЗСК были внесены соответствующие изменения. Открывая планерку, спикер акцентировал, что необходимость проведения очередного пленарного заседания в новом формате продиктована сложившейся обстановкой.

- Руководством края принимаются исчерпывающие меры по недопущению роста случаев заболеваний COVID-19. Мы видим, что результат есть – сложившаяся на Кубани ситуация развивается не так стремительно, как в ряде других регионов. Но необходимо понимать, что пик еще не преодолен, и о снятии ограничений говорить пока не приходится. Однако новые реалии требуют принятия безотлагательных и оперативных решений, в том числе и законодательных. Это значит, что законотворческая деятельность не должна останавливаться. В этой связи было решено провести очередное 37-е пленарное заседание дистанционно, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Всего на сессию будет вынесено порядка 30 вопросов. Часть из них уже была проработана в комитетах и на планерных совещаниях ранее. Многие из них касались социальной сферы.

На очередной планерке парламентарии рассмотрели новые инициативы.

Так, на заседании будет представлена информация об исполнении индикативного плана социально-экономического развития края. Отчет о достижении целевых показателей был детально изучен в комитетах ЗСК. Проведенный анализ свидетельствует о высокой степени выполнения годовых плановых заданий по большинству направлений социально-экономического развития региона.

Министр экономики региона Александр Руппель доложит на сессии о результатах выполнения государственных программ в минувшем году.

Одним из ключевых пунктов повестки пленарного заседания станет Закон Краснодарского края «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», предлагаемый к рассмотрению в первом чтении.

В соответствии с федеральным законом, краевой законопроект уточняет понятие «чрезвычайная ситуация», к которому относится, в том числе, обстановка, сложившаяся в результате распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. Документом также предлагается закрепить за высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края полномочия по установлению обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении чрезвычайной ситуации и режима повышенной готовности.

Подводя итог, глава краевого депутатского корпуса поручил профильным комитетам доработать представленные документы с учетом обсуждения.