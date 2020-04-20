Руководство УВД по ЗАО Москвы отправлено на карантин. От коронавируса умер начальник Отдела общественного порядка

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20 апреля 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

Начальник Отдела охраны общественного порядка в УВД по ЗАО Москвы Игорь Хвенько скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Несколько недель назад почти всё руководство печально известного УВД по ЗАО ушло на карантин из-за полицейского с положительным диагнозом на COVID-19.

Тогда тест на вирус оказался положительным у его зама, который по странному стечению обстоятельств и возглавлял группу по борьбе именно с коронавирусом и общался со всем руководством. Сейчас он вылечился, а вот его руководителю не повезло. Анализы показали, что Игорь Хвенько заразился. Болезнь у него протекала тяжело: всю последнюю неделю он лежал на ИВЛ, но в итоге болезнь победила, сообщает канал «Baza».

Напомним, недавно от вируса умер депутат Московской областной думы Иван Жуков.