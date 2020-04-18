«Чёртов коронавирус вырвал тебя», от вируса умер депутат Московской областной думы Иван Жуков

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18 апреля 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

От коронавируса умер депутат Московской областной думы Иван Жуков. Ему было 64 года, он входил в комитет по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики регионального парламента.

«Чёртов коронавирус вырвал тебя из нас. Все эти дни мы говорили друг другу: Жуков выздоровеет. Конечно, справится, одолеет. Да, в реанимации, но выкарабкается же. Ведь ты неуёмный, беспокойный, «ершистый», как ты говорил. С чего бы тебе уходить вот так - когда столько дел, не переделать. И везде ты успевал, выкладывался. Теперь - как обрыв в потоке света. Больно очень. Аж скулы сводит. Теперь мы без тебя, Иван Николаевич», - написал глава Богородского городского округа Игорь Сухин в Instagram.