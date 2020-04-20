Светлая седмица началась у православных христиан

В этом году, однако, Светлая седмица пройдет на фоне эпидемии коронавируса. Верующим рекомендуется воздержаться от контактов друг с другом и походов в гости. Также патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных христиан обезопасить себя и других и смотреть богослужения по телевизору.

Согласно традиции, во время Светлой седмицы верующие не постятся и поздравляют друг друга с Пасхой. Обычно они ходят друг к другу в гости. Кроме того, в течение недели в храме праздник. Ежедневно совершаются крестные ходы и пасхальные богослужения, круглосуточно открыты царские ворота.