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Светлая седмица началась у православных христиан

, 08:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Светлая седмица началась у православных христиан
пасхальные яйца, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
В понедельник, 20 апреля, у православных христиан началась Светлая седмица, которую также называют праздничной пасхальной неделей. Накануне верующие отпраздновали Воскресенье Христово или Пасху.
 
Согласно традиции, во время Светлой седмицы верующие не постятся и поздравляют друг друга с Пасхой. Обычно они ходят друг к другу в гости. Кроме того, в течение недели в храме праздник. Ежедневно совершаются крестные ходы и пасхальные богослужения, круглосуточно открыты царские ворота.
 
В этом году, однако, Светлая седмица пройдет на фоне эпидемии коронавируса. Верующим рекомендуется воздержаться от контактов друг с другом и походов в гости. Также патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных христиан обезопасить себя и других и смотреть богослужения по телевизору.
 
 
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