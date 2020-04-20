Аргументы Недели → Общество 13+
Светлая седмица началась у православных христиан
20 апреля 2020, 08:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Аргументы Недели → Общество 13+
20 апреля 2020, 08:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Ульяна Меньшикова
Олег Фочкин
Елена Середа
Здоровье
Профессор, лауреат государственной премии России по науке и технике и премии Д.И. Ивановского по вирусологии Александр Бутенко отреагировал на слова главы Уханьского института вирусологии Юань Чжимина о том, что новый коронавирус не могли создать искусственно.
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