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Путин поздравил православных христиан c Пасхой: «На Бога надейся, а сам не плошай»

, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]

Путин поздравил православных христиан c Пасхой: «На Бога надейся, а сам не плошай»
В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин сегодня поздравил православных христиан и всех россиян, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение. Глава государства в своём поздравлении отметил, что «праздник проходит в условиях вынужденных ограничений, которые необходимы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции».

Путин отметил, что все возникающие проблемы решаются общими усилиями, и для этого в России «всё есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения».

Он сказал, что все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов, и они есть. «Мы их используем – рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении», - пояснил российский лидер. Путин поблагодарил всех, кто сейчас помогает нуждающимся.

«У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова всё-таки так и хочется сказать: всё будет хорошо с Божьей помощью» - подчеркнул Путин. Президент пожелал россиянам счастья и здоровья.

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