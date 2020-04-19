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За сутки в России 48 человек скончались с подтвержденным коронавирусом COVID

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в России 48 человек скончались с подтвержденным коронавирусом COVID
Т. Голикова, Фото:Photographer: © President of Russia, globallookpress.com

Федеральный оперативный штаб по контролю и мониторнингу за ситуацией с коронавирусом  привел данные на 19 апреля 2020 года: за прошедшие сутки в России зафиксировали 48 смертей пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В Москве скончались 28 человек. Девять пациентов с подтвержденным COVID умерли в Московской области, трое — в Пензенской области и двое — в Башкирии.

По данным оперштаба, по одному смертельному случаю зафиксировали в Краснодарском и Ставропольском краях и в Ингушетии, в Липецкой, Мурманской и Новосибирской областях.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 6060 человек.  Всего в стране зарегистрировано 42 853 случая заражения COVID.

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