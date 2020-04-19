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Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 6060 человек

В России зарегистрировано 42 853 случая заражения COVID

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 6060 человек
pexels.com

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки выросло на 6060 человек. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что на 19 апреля в России зарегистрировано 42 853 случая заражения COVID.

Новые заразившиеся появились в 78 регионах страны. Больше всего коронавируса диагностировано в Москве - 3570 человек. В столице общее число заболевших - 24 324 человек. В Московской области выявлено 709 новых случаев заболевания, в Нижегородской области - 129, в Санкт-Петербурге - 114.

В оперштабе отметили, что из числа новых заболевших почти 43% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки скончались от вируса 48 человек. Всего с выявленным коронавирусом умер 361 человек.

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