«В этом нет никакой необходимости в наших условиях», глава Центробанка Набиуллина отказалась поддержать россиян прямыми выплатами

Аргументы Недели → Общество 13+

19 апреля 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

На днях ряд депутатов попросили Президента выплатить всем гражданам России по 25 тысяч рублей, на на каждого ребенка - по 15 тысяч. Инициаторы обращения утверждали, что у государства накоплены огромные резервы на «чёрный день», и «этот день настал для большинства жителей России». Реакцию властей долго ждать не пришлось и была она на редкость предсказуемой.

"Прямые выплаты как элемент социальной поддержки тем, кому она полагается безусловно должны быть, но не вертолетные деньги через денежно кредитную-политику. В этом нет никакой необходимости в наших условиях", - заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Сейчас так называемые "Вертолетные деньги", т.е. прямую поддержку государства всех граждан получают в нескольких странах, включая США и Японию, а недавно Ксения Собчак написала пост, о том, что на активную часть населения, кто открывал семейное ателье или булочную, а не воровали нефть вагонами просто наплевали и обрекли на разорение, а так же сообщила, какие меры предпринимают власти стран "загнивающего Запада", чтобы помочь населению и предпринимателям. Она сообщила, что

