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«Хуже – будет, на нас наплевали», Ксения Собчак показала фото своей пятой точки и утверждает, что в стране она будет ещё страшнее

, 13:55 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель отдела Общество ]

«Хуже – будет, на нас наплевали», Ксения Собчак показала фото своей пятой точки и утверждает, что в стране она будет ещё страшнее

Если вы думаете, что во время эпидемии коронавируса так плохо, что хуже уже не будет. Не обольщайтесь. Хуже обязательно будет. Ксения Собчак пообещала россиянам незабываемые кризисные временя сразу после пандемии. А все потому, что наша экономика итак дышала на ладан, так кризис ее еще и добил.

«Итак, представим, что Коронавирус — это Печенеги. Вот они напали на Россию и терзают ее. А у России есть 500 млрд долларов, но тратить их мы не решаемся. Потому что «вдруг будет еще хуже?». Хуже — будет. Но уже после этой эпидемии, когда будет ясно, что у нашей и так не особо сильной и нефтеориентированной экономики нет никаких ресурсов на восстановление», - анализирует нынешнюю ситуацию экс-кандидат в президенты в своем блоге.

Мы очень любим соревноваться с Западным миром и Ксения Собчак привела несколько цифр о том, как «деградирующие» страны поддерживают своих граждан и экономику.

Италия:
- Разовая выплата для самозанятых в размере 500 евро
- Запрет на увольнение сотрудников. Государство поможет выплатить часть заработных выплат
- Премия работникам, которые продолжают работать
Испания:
- 100 миллиардов евро гарантий для компаний
- Мораторий на выплаты по ипотеке, доходы которых пострадали из-за эпидемии
Германия:
- 50 миллиардов евро малому бизнесу. Компании со штатом до 5 человек получат по 9 тысяч евро на 3 месяца, до 10 – 15 тысяч
- 500 миллиардов евро для докапитализации крупных компаний
- Владельцы недвижимости не смогут выселить из дома жильцов, которые не могут платить ренту из-за кризиса
- Неограниченная ликвидность для крупных компаний в виде кредитов от государственного банка - Дополнительная помощь для 2,3 миллионов человек, которые не могут работать удаленно и потеряют доход из-за кризиса
Франция:
- 45 миллиардов евро для поддержания зарплат сотрудникам
- Отсрочка по налогу на прибыль
- Госгарантии по кредитам для предприятий на 300 миллиардов евро
- Спасение компаний за счет государственных средств, особенно пострадавших из-за кризиса
США:
- до 1200 долларов выплат каждому взрослому гражданину и 500 долларов ребенку. Размер выплат снижается в зависимости от дохода
- 567 миллиардов долларов кредитов для малого бизнеса. Если бизнесу удастся сохранить большую часть работников в течении полугода. То кредит возвращать не нужно
- 454 миллиарда долларов кредита для крупного бизнеса
- 58 миллиардов долларов помощи для авиаотрасли
Великобритания:
- Государство компенсирует компаниям до 80% зарплат сотрудникам, которые могут лишиться работы
- Прямые кредиты банка Англии для крупных компаний. Гранты для малого и среднего бизнеса
- Грант в 80% месячного дохода для самозанятых, пострадавших от кризиса. Ограничение в 2 500 фунтов.

«Про Японию, выделившую 20% ВВП (!!!) пострадавшему бизнесу при 9 смертях от «короны» я вообще молчу. Ничего личного, просто цифры. У нас же принятые решения вообще никак не поддерживать малый и средний бизнес, что приведет нас к катастрофе. Самую активную часть общества просто уничтожают такими решениями. Всех тех, кто не воровал газ и нефть, а открыл семейную булочную, ателье, салон красоты - вот на всех этих людей наплевали», - написала Собчак.

Ну а, в конце, чтобы не было так грустно телеведущая показала всем читателям свою пятую точку, сообщив, когда Россия наконец выйдет из карантина и всеобщей паники, нас ждет точно такая же ситуация, "но гораздо более неприятной, чем на этом фото".

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