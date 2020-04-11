«Хуже – будет, на нас наплевали», Ксения Собчак показала фото своей пятой точки и утверждает, что в стране она будет ещё страшнее

Аргументы Недели → Общество 13+

11 апреля 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

Если вы думаете, что во время эпидемии коронавируса так плохо, что хуже уже не будет. Не обольщайтесь. Хуже обязательно будет. Ксения Собчак пообещала россиянам незабываемые кризисные временя сразу после пандемии. А все потому, что наша экономика итак дышала на ладан, так кризис ее еще и добил.

«Итак, представим, что Коронавирус — это Печенеги. Вот они напали на Россию и терзают ее. А у России есть 500 млрд долларов, но тратить их мы не решаемся. Потому что «вдруг будет еще хуже?». Хуже — будет. Но уже после этой эпидемии, когда будет ясно, что у нашей и так не особо сильной и нефтеориентированной экономики нет никаких ресурсов на восстановление», - анализирует нынешнюю ситуацию экс-кандидат в президенты в своем блоге.

Мы очень любим соревноваться с Западным миром и Ксения Собчак привела несколько цифр о том, как «деградирующие» страны поддерживают своих граждан и экономику.

Италия:

- Разовая выплата для самозанятых в размере 500 евро

- Запрет на увольнение сотрудников. Государство поможет выплатить часть заработных выплат

- Премия работникам, которые продолжают работать

Испания:

- 100 миллиардов евро гарантий для компаний

- Мораторий на выплаты по ипотеке, доходы которых пострадали из-за эпидемии

Германия:

- 50 миллиардов евро малому бизнесу. Компании со штатом до 5 человек получат по 9 тысяч евро на 3 месяца, до 10 – 15 тысяч

- 500 миллиардов евро для докапитализации крупных компаний

- Владельцы недвижимости не смогут выселить из дома жильцов, которые не могут платить ренту из-за кризиса

- Неограниченная ликвидность для крупных компаний в виде кредитов от государственного банка - Дополнительная помощь для 2,3 миллионов человек, которые не могут работать удаленно и потеряют доход из-за кризиса

Франция:

- 45 миллиардов евро для поддержания зарплат сотрудникам

- Отсрочка по налогу на прибыль

- Госгарантии по кредитам для предприятий на 300 миллиардов евро

- Спасение компаний за счет государственных средств, особенно пострадавших из-за кризиса

США:

- до 1200 долларов выплат каждому взрослому гражданину и 500 долларов ребенку. Размер выплат снижается в зависимости от дохода

- 567 миллиардов долларов кредитов для малого бизнеса. Если бизнесу удастся сохранить большую часть работников в течении полугода. То кредит возвращать не нужно

- 454 миллиарда долларов кредита для крупного бизнеса

- 58 миллиардов долларов помощи для авиаотрасли

Великобритания:

- Государство компенсирует компаниям до 80% зарплат сотрудникам, которые могут лишиться работы

- Прямые кредиты банка Англии для крупных компаний. Гранты для малого и среднего бизнеса

- Грант в 80% месячного дохода для самозанятых, пострадавших от кризиса. Ограничение в 2 500 фунтов.

«Про Японию, выделившую 20% ВВП (!!!) пострадавшему бизнесу при 9 смертях от «короны» я вообще молчу. Ничего личного, просто цифры. У нас же принятые решения вообще никак не поддерживать малый и средний бизнес, что приведет нас к катастрофе. Самую активную часть общества просто уничтожают такими решениями. Всех тех, кто не воровал газ и нефть, а открыл семейную булочную, ателье, салон красоты - вот на всех этих людей наплевали», - написала Собчак.

Ну а, в конце, чтобы не было так грустно телеведущая показала всем читателям свою пятую точку, сообщив, когда Россия наконец выйдет из карантина и всеобщей паники, нас ждет точно такая же ситуация, "но гораздо более неприятной, чем на этом фото".