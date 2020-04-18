Депутаты попросили Президента выплатить всем гражданам России по 25 тысяч рублей

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18 апреля 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Депутаты Москвы и Санкт-Петербурга попросили власти поддержать россиян прямыми денежными выплатами по 25 тысяч рублей на каждого взрослого и по 15 тысяч — на ребёнка.

Парламентарии разных уровней написали письмо президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. Они уверены, что что «прямая финансовая помощь — лучший способ поддержать платёжеспособный спрос, а через него — всю экономику».

Под обращением подписались депутаты Мосгордумы от КПРФ и «Яблока», депутат петербургского Заксобрания от Партии роста Максим Резник, «яблочники» Эмилия Слабунова и Лев Шлосберг, а также муниципальные депутаты Москвы и Петербурга.

Как сообщает «Интерфакс», инициаторы обращения утверждают, что у государства накоплены огромные резервы на «чёрный день», и «этот день настал для большинства жителей России». Теперь остается только ждать, каков будет ответ власти.