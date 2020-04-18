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В Крыму резко возросло количество приезжих

, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

В Крыму резко возросло количество приезжих
Kremlin Pool/Global Look Press, Крымский мост

За последние сутки количество приезжающих через Крымский мост увеличилось почти на 40%. Об этом сообщила глава местного управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на совещании с главой региона Сергеем Аксеновым.

"Далее все зависит от сознательности граждан, которые должны указывать причину и место пребывания в Крыму", — отметила Пеньковская, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли увеличение потока повлиять на эпидобстановку в регионе. Пассажиропоток в аэропорту и на железной дороге, по словам Пеньковской, почти не меняется.

Сергей Аксёнов уже предупредил, что к приезжим, которые не соблюдают двухнедельный режим самоизоляции, будут применяться максимальные штрафы. Их сумма составит до 30 тысяч рублей. Глава Крыма сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом в регионе.

НС

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