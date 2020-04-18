В Крыму впервые не могут установить источник заражения коронавирусом. Общее число достигло 43

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18 апреля 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом в регионе. Об этом стало известно в субботу, 18 апреля, в ходе заседания оперативного штаба.

«У нас трое новых заразившихся. Одна семья в Ялте – два человека… и контактная женщина по красногвардейскому району», - пояснил он.

При этом главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская уточнила, что источник заражения ялтинской семьи пока не установлен. По ее словам, это первый случай с середины февраля, когда невозможно выявить носитель.

«Это семейная пара, за пределы РФ не выезжали, последний день посещения работы – 20 марта … они одномоментно заболели 12 апреля», - поделилась она, отметив, что 16 апреля их госпитализировали.

Общее число зараженных в Крыму составило 43 человек, из них 21-выздоровел.