Жириновский призвал российских долларовых миллиардеров поделиться частью накоплений с россиянами

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18 апреля 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

В. Жириновский, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Владимир Жириновский, глава ЛДПР, призвал российских состоятельных бизнесменов поделиться частью своих накоплений со своими согражданами. Политик убежден, что сейчас во время распространения коронавирусной инфекции большинству россиян нужна материальная помощь.

Жириновский обратился к долларовым миллиардерам, написал свой призыв в Telegram-канале: "У нас много бизнесменов, у которых миллиарды долларов накоплений. Они годами обогащались в нашей стране, и теперь им сам бог велел рассчитаться, передать часть своих активов для оказания материальной помощи гражданам".

Депутаты Москвы и Санкт-Петербурга ранее попросили власти страны поддержать население прямыми денежными выплатами по 25 тысяч рублей на каждого взрослого и по 15 тысяч — на ребёнка.