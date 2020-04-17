Эпоха «наливаек» подошла к концу?

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17 апреля 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

В Госдуме принят закон, запрещающих размещать в жилых домах точки разлива алкогольных напитков, в простонародье именуемые «наливайками». Однако, есть один нюанс.

В законе прописано, что под запрет попадают бары, которые в большинстве случаев размещены на первых этажах жилых домов и общей площадью не превышают 20 квадратных метров.

Отмечается, что региональные власти в праве полностью запретить подобного рода заведения в жилых домах или же попросту увеличить «минимально разрешенный» размер помещения.

Ранее в Минфине предложили поэтапно снимать запрет на продажу алкоголя через Интернет.