Минфин предлагает поэтапное снятие запрета на продажу алкоголя в интернете

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13 апреля 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Министерство финансов Российской Федерации поддержало предложение общественной организации малого и среднего предпринимительства "Опора России" о легализации продажи алкоголя через интернет.

Об этом говорится в письме статс-секретаря, замминистра финансов Алексея Сазанова президенту общественной организации "Опора России" Александру Калинину.

В документе предложено легализовать продажи спиртного в сети, причем предполагается, что это будет сделано поэтапно. Первыми до 1 января 2021 года смогут торговать спиртным в интернете производители и оптовые продавцы вина с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения.

Ранее эксперты рассказали о негативных последствиях ограничения оборота алкоголя.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует отказаться от употребления спиртного, особенно в условиях карантина, связанного с распространением коронавируса.