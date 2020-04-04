Эксперты рассказали о негативных последствиях ограничения оборота алкоголя

Аргументы Недели → Экономика 13+

4 апреля 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

pixabay.com

Запреты на розничную продажу алкоголя или ограничения на ее производства и поставку в России могут привести к увеличению роста потребления нелегальной продукции и снижению доходов субъектов РФ.

Об этом говорится в письме Союза производителей алкогольной продукции, Ассоциации компаний розничной торговли и Общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". Отмечается, что в официальной торговле нелегального алкоголя нет. Но около 30% от легального потребления реализуется по альтернативным каналам распространения - через закрытые группы в социальных сетях и мессенджерах, через интернет и нелицензированные точки продаж.

Объединения также указывают на то, что в продаже сейчас есть большое количество непроверенных дезинфицирующих средств на основе этилового и изопропилового спирта. При ограничениях на легальную алкогольную продукцию спрос на подобные средства в качестве суррогатов алкоголя сильно вырастет. А это пагубно отразится на здоровье россиян.

Одним из негативных последствий может стать снижение доходов российских субъектов, которые необходимы в том числе для борьбы с последствиями распространения COVID-19, поскольку 80% акциза от крепкого алкоголя поступают в их бюджет.