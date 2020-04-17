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Коронавирус 17 апреля: в России не осталось регионов без COVID-19, МЧС рекомендует не носить маску на улице

, 09:48 [ «Аргументы Недели», ]

Коронавирус 17 апреля: в России не осталось регионов без COVID-19, МЧС рекомендует не носить маску на улице
pixabay.com

К утру 17 апреля в мире выявлено 2 185 550 случаев заражения. Погибли 146 893 человека, выздоровели – 554 043. Самые актуальные новости в материале «Аргументов недели».

  • В Москве за минувшие сутки скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом. Возраст погибших пациентов – от 29 до 88 лет. Все они имели сопутствующие заболевания: кардиосклероз, гипертония, атеросклеротическая аневризма. Ещё пять человек страдали сахарным диабетом.

  • Специалисты МЧС рекомендуют отказаться от ношения защитных масок на улице в условиях пандемии. На сайте ведомства указано, что маска уместна в общественном транспорте, в местах массового скопления людей, а также при уходе за больным. На открытом воздухе она нецелесообразна.

  • В Кемеровской области умер первый пациент с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

  • В Адыгее пациентка с COVID-19  родила здорового малыша. В республике это первый случай, когда роды принимались в отделении инфекционной больницы. «Молодая мама также чувствует себя хорошо, она выздоровела от коронавирусной инфекции, после результата контрольного теста врачи будут готовить её к выписке», – сказал министр здравоохранения Республики Адыгея Рустем Мерекутов.  

  • На Алтае зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Это был последний незаражённый регион России. COVID-19 обнаружили у 67-летней жительницы Ондугайского района. На данный момент пациентка изолирована, её состояние удовлетворительное.

  • Учёные определили температуру гибели COVID-19. Французские исследователи выяснили, что полностью уничтожить коронавирус можно только при температуре 92 градуса в течение 15 минут.

 

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