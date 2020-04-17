Коронавирус 17 апреля: в России не осталось регионов без COVID-19, МЧС рекомендует не носить маску на улице

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17 апреля 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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К утру 17 апреля в мире выявлено 2 185 550 случаев заражения. Погибли 146 893 человека, выздоровели – 554 043. Самые актуальные новости в материале «Аргументов недели».





В Москве за минувшие сутки скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом. Возраст погибших пациентов – от 29 до 88 лет. Все они имели сопутствующие заболевания: кардиосклероз, гипертония, атеросклеротическая аневризма. Ещё пять человек страдали сахарным диабетом.





Специалисты МЧС рекомендуют отказаться от ношения защитных масок на улице в условиях пандемии. На сайте ведомства указано, что маска уместна в общественном транспорте, в местах массового скопления людей, а также при уходе за больным. На открытом воздухе она нецелесообразна.



