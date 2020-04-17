Коронавирус 17 апреля: в России не осталось регионов без COVID-19, МЧС рекомендует не носить маску на улице

К утру 17 апреля в мире выявлено 2 185 550 случаев заражения. Погибли 146 893 человека, выздоровели – 554 043. Самые актуальные новости в материале «Аргументов недели».
- В Москве за минувшие сутки скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом. Возраст погибших пациентов – от 29 до 88 лет. Все они имели сопутствующие заболевания: кардиосклероз, гипертония, атеросклеротическая аневризма. Ещё пять человек страдали сахарным диабетом.
- Специалисты МЧС рекомендуют отказаться от ношения защитных масок на улице в условиях пандемии. На сайте ведомства указано, что маска уместна в общественном транспорте, в местах массового скопления людей, а также при уходе за больным. На открытом воздухе она нецелесообразна.
- В Кемеровской области умер первый пациент с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
- В Адыгее пациентка с COVID-19 родила здорового малыша. В республике это первый случай, когда роды принимались в отделении инфекционной больницы. «Молодая мама также чувствует себя хорошо, она выздоровела от коронавирусной инфекции, после результата контрольного теста врачи будут готовить её к выписке», – сказал министр здравоохранения Республики Адыгея Рустем Мерекутов.
- На Алтае зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Это был последний незаражённый регион России. COVID-19 обнаружили у 67-летней жительницы Ондугайского района. На данный момент пациентка изолирована, её состояние удовлетворительное.
- Учёные определили температуру гибели COVID-19. Французские исследователи выяснили, что полностью уничтожить коронавирус можно только при температуре 92 градуса в течение 15 минут.