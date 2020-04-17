В Адыгее пациентка с коронавирусом родила здорового малыша

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17 апреля 2020, 07:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА «Адыгея Сегодня»

Фото: соцсети

Заседание оперативного штаба в Адыгее началось с приятной новости – пациентка майкопской инфекционной больницы, у которой был выявлен коронавирус, родила мальчика.

По словам министра здравоохранения республики Рустема Меретукова, малыш родился весом 3 килограмма 50 граммов.

«Молодая мама также чувствует себя хорошо, она выздоровела от коронавирусной инфекции, после результата контрольного теста врачи будут готовить её к выписке», – добавил он.

Также сообщается, что мальчика назвали Кириллом. В республике это первый случай, когда роды принимались в отделении инфекционной больницы.

Ранее сообщалось, что всех приехавших в Адыгею из Москвы и Санкт-Петербурга будут отправлять на 14-дневный карантин.