В Адыгее пациентка с коронавирусом родила здорового малыша

Заседание оперативного штаба в Адыгее началось с приятной новости – пациентка майкопской инфекционной больницы, у которой был выявлен коронавирус, родила мальчика.
По словам министра здравоохранения республики Рустема Меретукова, малыш родился весом 3 килограмма 50 граммов.
«Молодая мама также чувствует себя хорошо, она выздоровела от коронавирусной инфекции, после результата контрольного теста врачи будут готовить её к выписке», – добавил он.
Также сообщается, что мальчика назвали Кириллом. В республике это первый случай, когда роды принимались в отделении инфекционной больницы.
Ранее сообщалось, что всех приехавших в Адыгею из Москвы и Санкт-Петербурга будут отправлять на 14-дневный карантин.