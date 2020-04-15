Приехавших в Адыгею из Москвы и Санкт-Петербурга отправят на 14-дневный карантин

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15 апреля 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Власти Адыгеи ввели дополнительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики.

Отныне лица, приезжающие в Адыгею из Москвы и Санкт-Петербурга, должны соблюсти режим 14-дневной изоляции: местные жители обязаны самоизолироваться на дому, иногородние – по месту пребывания или в условиях обсерватора.

«Приезжающие в Адыгею из указанных городов должны немедленно сообщать о своем прибытии на телефоны горячей линии: 8-800-555-49-43, 8 (8772) 52-12-05. С этого момента у них наступает юридическая ответственность за нарушение режима самоизоляции», – говорится в распоряжении.

Также сообщается, что организацию доставки лиц, прибывших в аэропорт Краснодара из Москвы и Санкт-Петербурга, и следующих на территорию республики, поручили региональному Минтруда и соцразвития республики, у которого для этого есть спецтранспорт, соответствующий всем санитарно-эпидемиологическим нормам.

Ранее сообщалось, что в Адыгее первым погибшим от коронавируса стал 46-летний врач-онколог.