В Адыгее первым погибшим от коронавируса стал 46-летний врач-онколог

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14 апреля 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА «Адыгея Сегодня»

Фото: соцсети

В Адыгее зафиксирована первая смерть, вызванная коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

«46-летний пациент находился в тяжелом состоянии в Адыгейской республиканской клинической больнице. Это врач-онколог, которого пытались спасти с помощью аппарата ИВЛ, а затем и ЭКМО», – сказал министр.

Меретуков также сообщил о втором тяжелом пациенте, который доставлен в Майкоп из Тахтамукайского района. Мужчина-дальнобойщик, вероятнее всего, заразился в Москве, откуда вернулся из очередного рейса. Сначала он отказался от госпитализации – именно запущенностью болезни пациента министр объясняет тяжелое состояние больного.

Ранее сообщалось, что в Адыгее первым заболевшим коронавирусом оказался студент, приехавший из Москвы.