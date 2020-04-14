В Адыгее первым погибшим от коронавируса стал 46-летний врач-онколог

В Адыгее зафиксирована первая смерть, вызванная коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.
«46-летний пациент находился в тяжелом состоянии в Адыгейской республиканской клинической больнице. Это врач-онколог, которого пытались спасти с помощью аппарата ИВЛ, а затем и ЭКМО», – сказал министр.
Меретуков также сообщил о втором тяжелом пациенте, который доставлен в Майкоп из Тахтамукайского района. Мужчина-дальнобойщик, вероятнее всего, заразился в Москве, откуда вернулся из очередного рейса. Сначала он отказался от госпитализации – именно запущенностью болезни пациента министр объясняет тяжелое состояние больного.
Ранее сообщалось, что в Адыгее первым заболевшим коронавирусом оказался студент, приехавший из Москвы.