В Адыгее первым заболевшим коронавирусом оказался студент из Москвы

Аргументы Недели → Общество 13+

26 марта 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Адыгеи Максим Коробко.

Он рассказал, что анализы были отправлены в Москву, пришло подтверждение о коронавирусе. «Заболевший - студент из Москвы. Поскольку занятия в столице прекратили, он вернулся домой», - сказал замминистра.

Сейчас парень находится в городской инфекционной больнице, которую переоборудовали под госпиталь. Члены семьи молодого человека находятся в режиме самоизоляции.

Ранее в Адыгее и Краснодарском крае временно закрыли все мечети из-за угрозы распространения коронавируса.