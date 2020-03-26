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В Адыгее первым заболевшим коронавирусом оказался студент из Москвы

, 12:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Адыгее первым заболевшим коронавирусом оказался студент из Москвы
Фото: Pixabay

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Адыгеи Максим Коробко.

Он рассказал, что анализы были отправлены в Москву, пришло подтверждение о коронавирусе. «Заболевший - студент из Москвы. Поскольку занятия в столице прекратили, он вернулся домой», - сказал замминистра.

Сейчас парень находится в городской инфекционной больнице, которую переоборудовали под госпиталь. Члены семьи молодого человека  находятся в режиме самоизоляции.

Ранее в Адыгее и Краснодарском крае временно закрыли все мечети из-за угрозы распространения коронавируса.

ДВа

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