В Адыгее и Краснодарском крае временно закрыли все мечети из-за угрозы распространения коронавируса

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24 марта 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Духовное управление мусульман Республики Адыгеи и Краснодарского края объявило 24 марта о закрытии всех мечетей из-за угрозы распространения коронавируса.

В Духовном управлении сообщили, что 17 марта в целях профилактики и ограничения распространения коронавирусной инфекции было принято решение об ограничении работы мечетей. Речь шла об отмене намазов и воздержании от коллективных молитв.

24 марта региональное Духовное управление мусульман вынесло решение о полном закрытии всех действующих мечетей на территории Адыгея и Краснодарского края и попросило верующих совершать намаз дома.

«Данные ограничения действуют с настоящего времени и до 20 апреля 2020 года», – говорится в официальном сообщении ДУМ Адыгеи и Краснодарского края.

По данным на 24 марта, в Адыгее нет ни одного случая коронавируса, в Краснодарском крае зарегистрировано пять случаев.

Ранее сообщалось, что за сутки в Иране от коронавируса погибли не менее 122 человек.