За сутки в Иране от коронавируса погибли не менее 122 человек

В Иране коронавирусом за сутки заразились 1,7 тысячи человек, за данный период скончались 122 человека. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил официальный представитель иранского минздрава Киануш Джаханпур.

Общее количество случаев заболевания на территории Ирана в настоящий момент приближается к 25 тысячам, а летальных исходов – к 2 тысячам. Известно также о 8913 выздоровевших пациентах.