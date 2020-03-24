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За сутки в Иране от коронавируса погибли не менее 122 человек

, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

За сутки в Иране от коронавируса погибли не менее 122 человек
коронавирус в Иране, Ahmad Halabisaz/Xinhua
В Иране коронавирусом за сутки заразились 1,7 тысячи человек, за данный период скончались 122 человека. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил официальный представитель иранского минздрава Киануш Джаханпур.
 
Общее количество случаев заболевания на территории Ирана в настоящий момент приближается к 25 тысячам, а летальных исходов – к 2 тысячам. Известно также о 8913 выздоровевших пациентах.
 
Напомним, 22 марта верховный лидер Ирана Али Хаменеи категорически отверг помощь Соединенных Штатов Америки в борьбе с коронавирусом нового типа. Он подчеркнул, что некоторые обвиняют именно Вашингтон в создании COVID-19.

 

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