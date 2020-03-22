Верховный лидер Ирана отверг помощь США в борьбе с коронавирусом

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи категорически отверг помощь Соединенных Штатов Америки в борьбе с коронавирусом нового типа. Политик подчеркнул, что страну обвиняют в создании COVID-19.

Али Хаменеи отметил, что власти США ранее предложили оказание медицинской помощи жителям Ирана. По словам иранского верховного лидера, это очень странные слова, поскольку в Штатах дефицит препаратов.