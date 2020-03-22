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Верховный лидер Ирана отверг помощь США в борьбе с коронавирусом

, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Верховный лидер Ирана отверг помощь США в борьбе с коронавирусом
верховный лидер Ирана Али Хаменеи, Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи категорически отверг помощь Соединенных Штатов Америки в борьбе с коронавирусом нового типа. Политик подчеркнул, что страну обвиняют в создании COVID-19.
 
Али Хаменеи отметил, что власти США ранее предложили оказание медицинской помощи жителям Ирана. По словам иранского верховного лидера, это очень странные слова, поскольку в Штатах дефицит препаратов.
 
Более того, именно американцев многие обвиняют в создании коронавируса, поэтому принимать от США какие-либо лекарства неразумно. "Вам нельзя доверять", – уточнил Хаменеи и добавил, что Соединенные Штаты являются главным врагом Исламской Республики.
ЕТ
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