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В США некоторые больницы могут закрыться из-за нехватки денежных средств

, 10:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В США некоторые больницы могут закрыться из-за нехватки денежных средств
больница, pixabay.com

Некоторые больницы в США в настоящий момент испытывают острую нехватку денежных средств. Как сообщают СМИ, без финансовой помощи ряд медучреждений будет вынужден в течение нескольких недель закрыться.

Представители руководства Американской ассоциации больниц уточнили, что принятое правительством решение отменить несрочные операции с целью выделить ресурсы на пациентов с коронавирусом нового типа лишает больницы возможности оказывать услуги, приносящие прибыль.

Отмечается, что медучреждения сталкиваются с проблемами даже при закупке предметов первой необходимости, в частности, средств защиты и коек.

Под угрозой находятся клиники, которые сильнее всего пострадали от пандемии коронавируса. Они находятся в штатах Вашингтон, Нью-Йорк и Нью-Джерси.

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