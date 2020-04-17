Банки отказали министру экономического развития России в беспроцентном кредите

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17 апреля 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

Министр экономического развития РФ Максим Решетников не смог получить беспроцентный кредит. Об этом глава ведомства рассказал в своем Инстаграм.

По словам министра, он лично решил проверить обоснованность жалоб на невозможность получения предпринимателями обещанных правительством кредитов. Под видом предпринимателя обратился в два крупнейших банка.

«В одном оператор горячей линии рассказал, что «правительство якобы ещё не подписало соответствующее постановление», а в другом кредит обещали выдать только в мае», – написал Решетников.

Министр связался с руководством этих банков, названия которых называть не стал, после чего сумма выданных предпринимателям кредитов удвоилась.

«Сейчас стабилизация экономики во многом зависит от того, как принимаемые правительством решения реализуются в реальном секторе экономики», – добавил глава Минэкономразвития РФ.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов заявлял, что система выдачи кредитов под 0% на зарплаты почти не работает.