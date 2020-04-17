Банки отказали министру экономического развития России в беспроцентном кредите

Министр экономического развития РФ Максим Решетников не смог получить беспроцентный кредит. Об этом глава ведомства рассказал в своем Инстаграм.
По словам министра, он лично решил проверить обоснованность жалоб на невозможность получения предпринимателями обещанных правительством кредитов. Под видом предпринимателя обратился в два крупнейших банка.
«В одном оператор горячей линии рассказал, что «правительство якобы ещё не подписало соответствующее постановление», а в другом кредит обещали выдать только в мае», – написал Решетников.
Министр связался с руководством этих банков, названия которых называть не стал, после чего сумма выданных предпринимателям кредитов удвоилась.
«Сейчас стабилизация экономики во многом зависит от того, как принимаемые правительством решения реализуются в реальном секторе экономики», – добавил глава Минэкономразвития РФ.
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов заявлял, что система выдачи кредитов под 0% на зарплаты почти не работает.