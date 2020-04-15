Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Титов: Система выдачи кредитов под 0% на зарплаты почти не работает

, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Титов: Система выдачи кредитов под 0% на зарплаты почти не работает
Фото: kremlin.ru

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что механизм выдачи беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса и карантинных ограничений пока практически не работает.

Титов рассказал, что предприниматели под наблюдением уполномоченных обратились в отделения 14 банков. Среди последних были как крупнейшие, так и небольшие, не участвующие в программе субсидирования кредитов под зарплаты.

По его словам, «контрольная закупка» в 29 регионах показала, что такой кредит удалось получить лишь шести из 158 обратившихся предпринимателей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме появилась комиссия по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

ДВа

Здоровье

Пульмонолог считает, что коронавирус в России может сойти на нет в июне

Пульмонолог считает, что коронавирус в России может сойти на нет в июне

Пульмонолог, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова, Александр Чучалин заявил, что COVID-19 может сойти на нет в России уже в июне.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью