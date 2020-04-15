Титов: Система выдачи кредитов под 0% на зарплаты почти не работает

Аргументы Недели → Общество 13+

15 апреля 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: kremlin.ru

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что механизм выдачи беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса и карантинных ограничений пока практически не работает.

Титов рассказал, что предприниматели под наблюдением уполномоченных обратились в отделения 14 банков. Среди последних были как крупнейшие, так и небольшие, не участвующие в программе субсидирования кредитов под зарплаты.

По его словам, «контрольная закупка» в 29 регионах показала, что такой кредит удалось получить лишь шести из 158 обратившихся предпринимателей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме появилась комиссия по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.