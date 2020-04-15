В Госдуме появилась комиссия по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства

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15 апреля 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Инициатива о создании такой комиссии была поддержана всеми фракциями палаты, комиссия будет работать постоянно. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Важно, чтобы поддержка небольших компаний была эффективной и соответствовала ожиданиям предпринимателей. Для этого необходима обратная связь. Предложения, выработанные в ходе обсуждения, вопросы, возникающие у малого и среднего бизнеса, будут передаваться правительству через координационный совет по борьбе с распространением коронавируса, в состав которого входит первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков», – сказал Володин.

Он также отметил, что из-за коронавируса, роста курса валют, закрытия границ серьезно пострадали все отрасли и сферы экономики, но в особенности – небольшие компании, жизнеспособность которых зависит от ежедневной выручки.

«Чтобы такие предприниматели могли продолжить свою работу и после введенного карантина, они должны знать, какие меры поддержки на них распространяются и куда нужно обращаться за помощью», – добавил председатель ГД.

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект об адресной поддержке семей с детьми.