Госдума приняла в первом чтении законопроект об адресной поддержке семей с детьми

Речь идет о начислении адресных пособий и выплат малоимущим семьям, в том числе выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Сейчас такие выплаты и пособия носят адресный характер, но при назначении учитывается доход семьи за предыдущий период.
«Это, как правило, от трех до шести месяцев, но в связи с непростой экономической и эпидемиологической ситуацией предлагается семьям, где есть безработные, назначать адресные выплаты без учета прошлых доходов, – говорится в пояснительной записке к документу.
Таким образом, если член семьи в прошлом году работал, а в нынешнем по тем или иным причинам не работает, то его доход за прошлый год учитываться не будет.
Депутаты считают, что это позволит поддержать семьи с детьми, оказавшиеся в затруднительном материальном положении из-за особого порядка работы предприятий в период пандемии коронавируса.
Ранее в Госдуме в первом чтении был принят законопроект, который запретит банкам, платежным агентам и операторам почтовой связи взимать с граждан комиссионное вознаграждение при оплате услуг ЖКХ.