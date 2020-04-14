Госдума приняла в первом чтении законопроект об адресной поддержке семей с детьми

Аргументы Недели → Общество 13+

14 апреля 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Речь идет о начислении адресных пособий и выплат малоимущим семьям, в том числе выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Сейчас такие выплаты и пособия носят адресный характер, но при назначении учитывается доход семьи за предыдущий период.

«Это, как правило, от трех до шести месяцев, но в связи с непростой экономической и эпидемиологической ситуацией предлагается семьям, где есть безработные, назначать адресные выплаты без учета прошлых доходов, – говорится в пояснительной записке к документу.

Таким образом, если член семьи в прошлом году работал, а в нынешнем по тем или иным причинам не работает, то его доход за прошлый год учитываться не будет.

Депутаты считают, что это позволит поддержать семьи с детьми, оказавшиеся в затруднительном материальном положении из-за особого порядка работы предприятий в период пандемии коронавируса.

Ранее в Госдуме в первом чтении был принят законопроект, который запретит банкам, платежным агентам и операторам почтовой связи взимать с граждан комиссионное вознаграждение при оплате услуг ЖКХ.