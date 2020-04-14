В России запретят взимать комиссию при оплате услуг ЖКХ

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14 апреля 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Законопроект, который запретит банкам, платежным агентам и операторам почтовой связи взимать с граждан комиссионное вознаграждение при оплате услуг ЖКХ, прошел первое чтение.

В соответствии с инициативой запрет взимать комиссию распространится также на пени, штрафы и неустойки, выставляемые за несвоевременную оплату счетов ЖКХ.

Депутаты Госдумы согласились с тем, что платежи в сфере ЖКХ являются существенной и обязательной статьей расходов граждан, но «комиссионная накрутка на обязательный платеж представляется несправедливой», и фактически становится дополнительным финансовым обременением.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что парламент выступает за запрет взимания комиссии при оплате услуг ЖКХ. По его словам, «во время встреч с избирателями люди неоднократно обращались к нам с просьбой отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ, и президент поддержал это решение».

Ранее правительство внесло в Госдуму поправки в Жилищный кодекс.