Врач развеял один из мифов о способе заражения COVID-19

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16 апреля 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Фото: pixabay.com

Специалист Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Ларичев развеял популярный миф о способе заражения коронавируса. Врач рассказал, в каких случаях не стоит бояться подхватить COVID-19.

Ларичев заявил, что можно не бояться заразиться коронавирусной инфекцией через микропорезы, оставшиеся после бритья. Он подчеркнул, что вирус передается воздушно-капельным путем, а потому необходимо носить защитные маски.

«Это настолько придуманный путь, который не имеет значения вообще для эпидемиологии в данном случае… Вирус распространяется не сам по себе, не вириончиками летит, а в виде капелек слюны, слизи и так далее. И вот маска защищает от этих капель», - объяснил эксперт.