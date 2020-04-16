Врач развеял один из мифов о способе заражения COVID-19

Специалист Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Ларичев развеял популярный миф о способе заражения коронавируса. Врач рассказал, в каких случаях не стоит бояться подхватить COVID-19.
Ларичев заявил, что можно не бояться заразиться коронавирусной инфекцией через микропорезы, оставшиеся после бритья. Он подчеркнул, что вирус передается воздушно-капельным путем, а потому необходимо носить защитные маски.
«Это настолько придуманный путь, который не имеет значения вообще для эпидемиологии в данном случае… Вирус распространяется не сам по себе, не вириончиками летит, а в виде капелек слюны, слизи и так далее. И вот маска защищает от этих капель», - объяснил эксперт.