Исследователь опроверг популярный миф о заражении коронавирусом

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10 апреля 2020, 08:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Американский исследователь Санджа Илич прокомментировал популярный миф о том, как можно заразиться коронавирусом. Специалист рассказал, насколько безопасно покупать продукты.

Илич заявил, что нельзя заразиться коронавирусом через еду. «Коронавирус не является желудочно-кишечным заболеванием, инфекция COVID-19 не размножается на еде», - сказал он. По словам исследователя, вирусу для размножения требуется живой носитель, поэтому продукты и предметы могут считаться относительно безопасными. Но не стоит забывать, что на некоторых предметах коронавирус может жить до нескольких дней, передаёт ФБА "Экономика сегодня". Специалист посоветовал после магазина тщательно мыть руки и продукты, а затем по возможности охладить покупки.