Всех въезжающих на Кубань обязали уходить на 14-дневную самоизоляцию

Аргументы Недели → Общество

16 апреля 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

admkrai.krasnodar.ru

Все въезжающие в Краснодарский край граждане должны уйти на 14-дневную самоизоляцию. Соответствующее распоряжение выдано региональным управлением Роспотребнадзора.

Режим карантина в крае действует до 18 апреля. Уровень заболеваемости говорит о рисках завоза инфекции из других регионов и его местного распространения.

В связи с этим на постах при въезде в край водителям и пассажирам автотранспорта выдаются предписания главного государственного санитарного врача края о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Тем, кто въезжает в край и имеет местную прописку, сотрудники Роспотребнадзора выдают предписания о самоизоляции в течение 14 дней, а также о сообщении по прибытии о своем месте нахождении в учреждения здравоохранения. Тем, кто не имеет прописки, предлагается вернуться в свой регион или отправиться на обсервацию.

В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 24 новых случая заболевания COVID-19.