Сергей Шнуров заявил о своем заражении коронавирусом COVID-19

Сергей Шнуров сообщил, что заражен коронавирусом COVID-19. С соответствующим заявлением музыкант выступил в ходе прямой трансляции в социальной сети Instagram.
По словам артиста, в настоящее время он живет на даче, расположенной под Санкт-Петербургом. Как рассказал Шнуров, за покупками в магазин он ходит самостоятельно, используя для этого маску и солнечные очки. Каких-либо подробностей своей болезни лидер группы «Ленинград» не привел.
Ранее сегодня сообщалось, что российский медицинский специалист Александр Мясников рассказал о нападениях на пациентов с коронавирусом в больницах страны. Врач выразил возмущение данными фактами и призвал жителей РФ оставаться людьми.