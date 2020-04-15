Сергей Шнуров заявил о своем заражении коронавирусом COVID-19

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15 апреля 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Музыкант Сергей Шнуров, АГН Москва / globallookpress.com

Сергей Шнуров сообщил, что заражен коронавирусом COVID-19. С соответствующим заявлением музыкант выступил в ходе прямой трансляции в социальной сети Instagram.

По словам артиста, в настоящее время он живет на даче, расположенной под Санкт-Петербургом. Как рассказал Шнуров, за покупками в магазин он ходит самостоятельно, используя для этого маску и солнечные очки. Каких-либо подробностей своей болезни лидер группы «Ленинград» не привел.

Ранее сегодня сообщалось, что российский медицинский специалист Александр Мясников рассказал о нападениях на пациентов с коронавирусом в больницах страны. Врач выразил возмущение данными фактами и призвал жителей РФ оставаться людьми.