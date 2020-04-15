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В Хабаровске выздоровел 83-летний мужчина, заразившийся коронавирусом

, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске выздоровел 83-летний мужчина, заразившийся коронавирусом
палата в больнице, pixabay.com
В среду, 15 апреля, стало известно, что в Хабаровске врачи вылечили от коронавируса нового типа 83-летнего пациента. Сообщается, что пожилой мужчина стал восьмым выздоровевшим хабаровчанином.
 
Ранее отмечалось, что на территории Хабаровска от COVID-19 вылечили 87-летнего пациента.
 
Второй гражданин, заболевший в городе коронавирусом нового типа в возрасте 83 лет, также выздоровел. Ранее мужчина находился в медицинском учреждении в состоянии средней степени тяжести. К настоящему моменту его выписали из больницы.
ЕТ

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