В Хабаровске выздоровел 83-летний мужчина, заразившийся коронавирусом

В среду, 15 апреля, стало известно, что в Хабаровске врачи вылечили от коронавируса нового типа 83-летнего пациента. Сообщается, что пожилой мужчина стал восьмым выздоровевшим хабаровчанином.

Ранее отмечалось, что на территории Хабаровска от COVID-19 вылечили 87-летнего пациента.