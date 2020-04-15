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В Ивановской области рассказали о новых случаях заражения COVID-19

, 14:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Ивановской области рассказали о новых случаях заражения COVID-19
лаборатория, pixabay.com
Власти Ивановской области днем в среду, 15 апреля, рассказали о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Согласно последней информации, количество заболевших достигло 121.
 
Подчеркивается, что за минувшие сутки в Ивановской области были подтверждены 25 случаев заболевания COVID-19.
 
Представитель областного правительства уточнил, что среди новых случаев "тяжелых" пациентов нет. Два человека из общего числа заболевших находятся в состоянии средней тяжести, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Выздоровели восемь пациентов.
ЕТ

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