Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Курской области сообщили о новых случаях заражения COVID-19

, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Курской области сообщили о новых случаях заражения COVID-19
лаборатория, pixabay.com
В Курской области количество зараженных коронавирусом нового типа увеличилось до 89 человек. Соответствующую информацию предоставили днем в среду, 15 апреля, сотрудники администрации региона.
 
В федеральном оперативном штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки в Курской области лабораторно подтвердился 31 новый случай заболевания.
 
Отмечается, что в регионе 27 пациентов в настоящий момент находятся в областной инфекционной больнице, один из них подключен к аппарату ИВЛ, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Два человека скончались. Пять пациентов выздоровели. Уточняется также, что еще 55 человек не имеют признаков заражения и находятся под присмотром врачей на домашнем карантине.
ЕТ

Здоровье

Пульмонолог считает, что коронавирус в России может сойти на нет в июне

Пульмонолог считает, что коронавирус в России может сойти на нет в июне

Пульмонолог, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова, Александр Чучалин заявил, что COVID-19 может сойти на нет в России уже в июне.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью