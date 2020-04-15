В Курской области сообщили о новых случаях заражения COVID-19

В федеральном оперативном штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки в Курской области лабораторно подтвердился 31 новый случай заболевания

Отмечается, что в регионе 27 пациентов в настоящий момент находятся в областной инфекционной больнице, один из них подключен к аппарату ИВЛ, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Два человека скончались. Пять пациентов выздоровели. Уточняется также, что еще 55 человек не имеют признаков заражения и находятся под присмотром врачей на домашнем карантине.