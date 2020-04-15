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Путин в среду вновь обратится к россиянам

, 13:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lenta.ru

Путин в среду вновь обратится к россиянам
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин вновь обратится к гражданам страны. В Кремле уточнили, что это произойдет в начале совещания главы государства с правительством.

Предполагается, что Владимир Путин обратится к россиянам около 15.00 по московскому времени. 

Напомним, в минувшую среду, 8 апреля, резидент Российской Федерации в начале совещания с главами регионов обратился к гражданам страны. Тогда глава государства подчеркнул, что испытание коронавирусом нового типа надо выдержать, каким бы "муторным и тошным" это не было.

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