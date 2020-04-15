Путин в среду вновь обратится к россиянам

Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин вновь обратится к гражданам страны. В Кремле уточнили, что это произойдет в начале совещания главы государства с правительством.
Предполагается, что Владимир Путин обратится к россиянам около 15.00 по московскому времени.
Напомним, в минувшую среду, 8 апреля, резидент Российской Федерации в начале совещания с главами регионов обратился к гражданам страны. Тогда глава государства подчеркнул, что испытание коронавирусом нового типа надо выдержать, каким бы "муторным и тошным" это не было.