Путин в среду вновь обратится к россиянам

Аргументы Недели → Общество 13+

15 апреля 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lenta.ru

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин вновь обратится к гражданам страны. В Кремле уточнили, что это произойдет в начале совещания главы государства с правительством.

Предполагается, что Владимир Путин обратится к россиянам около 15.00 по московскому времени.

Напомним, в минувшую среду, 8 апреля, резидент Российской Федерации в начале совещания с главами регионов обратился к гражданам страны. Тогда глава государства подчеркнул, что испытание коронавирусом нового типа надо выдержать, каким бы "муторным и тошным" это не было.