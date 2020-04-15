Песков прокомментировал очереди на фоне пандемии

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15 апреля 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал создание столпотворения в метро из-за введения в столице цифровых пропусков.

С сегодняшнего дня в Москве действует система электронных пропусков, позволяющих гражданам передвигаться по городу. Песков отметил, что ни у кого не стоит цели создавать толпу, однако если это произойдет намеренно, то можно рассуждать о наказании для тех, кто организовал скопление людей.

«В случае если будут создаваться какие-то преднамеренные затруднения, то безусловно, но говорить о том, что кому-то в голову может это прийти, мне кажется, не приходится», - сказал он.