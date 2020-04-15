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«Что важнее - оштрафовать нарушителя или не допустить столпотворения и риска заражения?»,в Мосгордуме о проверке пропусков в метро

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

«Что важнее - оштрафовать нарушителя или не допустить столпотворения и риска заражения?»,в Мосгордуме о проверке пропусков в метро
Фото: соцсети

Председатель комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников раскритиковал действие правоохранительных органов, по вине которых в московской подземке образовались огромные очереди. Он считает, что не все полицейские сориентировались в этой ситуации.

«Какая необходимость была проводить сплошной контроль? Они вполне могли перейти на режим выборочной проверки, чтобы народ не собирался и быстрее проходил к поездам. Есть система приоритетов: что для нас важнее — оштрафовать нарушителя или не допустить скопления людей, что создает риски заражения? Стоит согласиться с мэром, надо переходить на другие формы контроля, не допускать скопления людей и не создавать условия заражения вирусом», - цитирует парламентария радиостанция «Говорит Москва».

В социальных сетях огромное количество сообщений о том, что пропускной режим и тотальная проверка создали больше проблем чем принесли пользы: транспортный коллапс в столице и длительное ожидание в очередях возмутили горожан.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил МВД не допускать очередей в метро из-за проверки пропусков и назвал очень критичным массовое скопление людей на фоне ситуации с распространением коронавируса.

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