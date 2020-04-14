Синоптики: похолодание в Московском регионе задержится надолго

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14 апреля 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pexels.com

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, какая погода ожидает москвичей и жителей столицы в ближайшие дни. По его словам, начиная со вторника, 14 апреля, начнутся резкие похолодания.

«… похолодание в столичном регионе задержится довольно надолго. Дело в том, что вызвавший его циклон выходит в северную часть Европейской России, где замедлит своё движение и будет находиться в этом регионе практически до начала третьей декады апреля», - пояснил он.

Леус отметил, что интенсивные осадки обещают 14, 16 и 18 апреля. При этом синоптик добавил, что временами будут идти дожди, а в ночные часы в отдельных районах Москвы возможен небольшой снег. Однако в выходные будет облачная погода, сообщил он.

Температура днем не будет превышать отметки от +4 до +9 градусов, а ночью будет опускаться до слабых заморозков.

«Такие значения примерно на 3-4 °С отстают от климатической нормы», - уточнил он.

Ранее врач-инфекционист Татьяна Руженцова объяснила, как погода влияет на коронавирус.