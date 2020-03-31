Эксперты сообщили, когда придёт способная затормозить коронавирус погода

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31 марта 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Эксперты рассказали, при какой погоде приостановиться распространение коронавирусной инфекции на территории России. При этом их точки зрения сошлись на том, что такие климатические условия стоит ожидать летом.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что распространение коронавирусной инфекции на территории России может пойти на спад в июне-июле.

«Если говорить о температуре 25-28, то она на юге европейской территории устанавливается в начале июня по климатическим данным. Конечно, бывают отдельные дни с такой температурой, но в среднем по климату - это начало июля», - пояснил он.

Синоптик добавил, что в Москве средняя июльская температура составляет от 23 до 25 градусов. Однако, он считает, что в отдельные дни в июне и в мае будет от 21 до 23.

При этом доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова поддержала мнение специалиста, отметив, что высокие температуры «тормозят» распространение вируса, т.к. при жаре он становится «не инфекционным» и «испорченным», а на любой поверхности сможет «просидеть» не более трех часов.

«Там, где кондиционеры, вирус будет выживать. Я только говорю про открытый воздух … Если хотя бы 22-23 градуса будет в течение часа днем, этого будет достаточно, чтобы снизить активность вируса», -пояснила она.

Старший преподаватель МГУ имени Ломоносова, кандидат географических наук Павел Константинов уточнил, что июль является самым жарким месяцев для большинства городов России.