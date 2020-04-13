Эксперт рассказала, что рост заболеваемости коронавирусом в России может возобновиться осенью

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13 апреля 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Темп распространения коронавируса в России замедлится с установлением теплой погоды, но осенью рост заболеваемости может возобновиться. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, врач-инфекционист Татьяна Руженцова.

Руженцова отметила: очень маловероятно, что этот вирус уйдет от нас. Специалист добавила, что осенью, с наступлением прохладной и влажной погоды, скорее всего, опять будет рост зараженных COVID-19.

Ранее сообщалось: в Казахстане больше 200 медиков заразились коронавирусом с тех пор, как инфекция была занесена в страну.