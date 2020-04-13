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В Казахстане более 200 врачей заразились коронавирусной инфекцией

, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Казахстане более 200 врачей заразились коронавирусной инфекцией
pixabay.com

В Казахстане больше 200 медиков заразились коронавирусом с тех пор, как инфекция была занесена в страну. Это составляет 20,5% от общего числа инфицированных.

Известно, что случаи зарегистрированы в медицинских организациях в 13 регионах республики, но самая высокая доля приходится на Нур-Султан, Алма-Ату, Северо-Казахстанскую и Атыраускую области.

Анализ заболеваемости среди врачей указывает на слабую бдительность касательно заражения COVID-19.

Ранее российский гимнаст Сергей Найдин, у которого не подтвердился COVID-19, выписан из больницы.

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