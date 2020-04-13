Все новости >>

Аргументы Недели Спорт 13+

Российский гимнаст Найдин, у которого не подтвердился коронавирус, выписан из больницы

, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

Российский гимнаст Найдин, у которого не подтвердился коронавирус, выписан из больницы
pixabay.com

Российский гимнаст Сергей Найдин, у которого не подтвердился COVID-19, выписан из больницы.  Известно, что Найдин был отправлен в больницу Солнечногорска из учебно-тренировочного центра «Новогорск».

В этот же день вся команда спортсменов была вынуждена покинуть базу. Позднее второй тест Сергея на коронавирус оказался отрицательным. Мужчина выписан, в скором времени полетит в Новосибирск, а туда за ним уже приедут родители.

Ранее сообщалось: спортивный комментатор и блогер Василий Уткин резко отреагировал на введенные в России меры в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

ЕЧ

Общество

Цифровые пропуска на поездки по Москве станут обязательными с 15 апреля

Цифровые пропуска на поездки по Москве станут обязательными с 15 апреля

Если вы передвигаетесь пешком и соблюдаете ограничения, установленные указом Мэра Москвы № 12-УМ, цифровой пропуск вам не понадобится. Если вы передвигаетесь на работу или едете в транспорте в личных целях, вам понадобится пропуск.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью