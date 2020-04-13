Российский гимнаст Найдин, у которого не подтвердился коронавирус, выписан из больницы

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13 апреля 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Российский гимнаст Сергей Найдин, у которого не подтвердился COVID-19, выписан из больницы. Известно, что Найдин был отправлен в больницу Солнечногорска из учебно-тренировочного центра «Новогорск».

В этот же день вся команда спортсменов была вынуждена покинуть базу. Позднее второй тест Сергея на коронавирус оказался отрицательным. Мужчина выписан, в скором времени полетит в Новосибирск, а туда за ним уже приедут родители.

Ранее сообщалось: спортивный комментатор и блогер Василий Уткин резко отреагировал на введенные в России меры в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.